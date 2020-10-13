Рунец: во время прямых телефонных линий граждане все чаще озвучивают конструктивные предложения

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец провела сегодня прямую телефонную линию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В течение трех часов поступило 19 звонков. "Обращения граждан касались не только решения личных проблемных вопросов, но и содержали различные конструктивные предложения", - отметила сенатор.

В частности, дозвонившаяся минчанка считает, что государственные телеканалы должны уделять больше внимания разъяснению норм законодательства, касающихся наказаний за нарушение общественного порядка, сообщать о правовых последствиях, грозящих участникам несанкционированных массовых мероприятий.

Данное предложение Татьяна Рунец пообещала обсудить с Постоянной комиссией по законодательству и государственному строительству, а также с Министерством внутренних дел. Парламентарий отметила, что ее очень радует неравнодушие белорусских граждан, так как практически все звонящие на прямую линию в своих обращениях подчеркивают, что им не нравится нарушающий привычную спокойную, мирную жизнь выход людей на улицы.

Что касается традиционной тематики обращений, во время прямой телефонной линии граждане затрагивали вопросы качества жилищно-коммунальных услуг и благоустройства территорий, начисления пенсий и оформления наследства. По всем вопросам даны разъяснения, решение отдельных взято Татьяной Рунец на контроль.-0-