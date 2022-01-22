С 1 марта устанавливаются единые требования к разработке проектов профстандартов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление Министерства труда и социальной защиты от 8 ноября 2021 года №78 "О разработке проектов профессиональных стандартов" устанавливает единые требования по разработке секторальными советами квалификаций проектов профессиональных стандартов. Как пояснили БЕЛТА в самом ведомстве, утверждены две инструкции.

В инструкции о порядке разработки проектов профессиональных стандартов устанавливаются общие правила разработки, формирования, структура и содержание профстандарта. Также утвержден новый макет профессионального стандарта.

Инструкция о порядке оценки качества проектов профессиональных стандартов устанавливает требования по организации оценки качества (экспертизы) таких проектов.

В первой инструкции детально описываются действия секторального совета квалификаций (рабочей группы), который разрабатывает проект, этапы разработки (алгоритм действий). "Новыми этапами при разработке проекта профессионального стандарта являются профессиональное обсуждение и оценка качества проекта профстандарта", - отметили в Минтруда.

Проект размещается на официальном сайте, к обсуждению привлекаются специалисты соответствующих сфер и эксперты с опытом разработки профессиональных стандартов, представители образовательных, научных и иных заинтересованных организаций.

Для оценки качества проекта и выдачи заключения секторальный совет квалификаций определяет не менее двух привлеченных экспертов. Они должны проверить содержание проекта на соответствие законодательству, полноту отражения обобщенных трудовых функций и действий, их соответствие по всем структурным элементам профессионального стандарта.

После обсуждения и оценки качества проекты дорабатываются и одобряются секторальными советами квалификаций, а затем направляются в Министерство труда и социальной защиты на рассмотрение и утверждение.

Нормы обеих инструкций вступают в силу с 1 марта 2022 года и являются обязательными.

Профессиональный стандарт - это характеристика содержания трудовых функций и требований к квалификации, необходимой для их выполнения. Профстандарты применяются при определении наименований должностей служащих или профессий рабочих, трудовых функций работников, разработке должностных (рабочих) инструкций и в иных случаях. На 1 января в Беларуси функционируют 17 секторальных советов квалификаций, утвержден 31 профессиональный стандарт.-0-