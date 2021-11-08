"С нами беременные и дети, а воды и еды нет": о чем говорят беженцы на границе

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Конечной целью для мигрантов, оказавшихся сейчас у белорусско-польской границы, остается Германия, а не Польша. У многих из них нет еды и воды. Об этом они рассказали корреспонденту БЕЛТА.

Сегодня утром большая группа мигрантов была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Двигались они в сторону белорусско-польской границы.

Один из молодых людей рассказал, что в группе около 1,5 тыс. человек. "Все мы практически курды", - подчеркнул он. Конечная цель маршрута для многих - Германия.

"С нами дети, беременные женщины, некоторые на восьмом-девятом месяце, нет воды, еды, теплых вещей. Но нас не пропускают через польскую границу", - рассказали они. Некоторые делали по несколько попыток, но их возвращали назад польские военные.

В некоторых семьях - от нескольких человек до нескольких десятков членов. К примеру, в одной, по словам мужчины, - 50 человек, в том числе младенцы и старики.

"Покажите нас в Германии, во Франции, расскажите о нас в Европе", - просят мигранты на границе.

Как ранее сообщалось со ссылкой на ГПК, многочисленная группа беженцев с вещами следовала вдоль трассы к границе с Польшей. "Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", - рассказали в ведомстве. Белорусская сторона принимала необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали.-0-

Фото Леонида Щеглова