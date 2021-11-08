Беженец на границе: мне нечем кормить и согревать шестерых детей

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обливают газом, не пускают, а у многих заканчивается еда для детей. Беженцы на белорусско-польской границе рассказали, с чем столкнулись на пути к Европе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня утром большая группа мигрантов была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Двигались они в сторону белорусско-польской границы.

Большинство из них, как рассказали мигранты, курды. Сейчас у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. В толпе много детей. В Польшу их не пускают.

"Нас поливают газом. Смотрите, что происходит", - эмоционально кричит пожилой мужчина. Его сына принесли на импровизированных носилках со стороны границы. На смеси языков он объясняет: у молодого человека отнялись ноги, сам идти уже не может.

Слово "Газ!" раз за разом повторяет пожилая женщина. Она эмоционально что-то пытается объяснить журналистам.

"Многие из нас с семьями. У меня шестеро детей. Все маленькие. Нет еды, молока для них, памперсов. У нас нет дров для костра, чтобы согреться, нет палаток, чтобы укрыться от дождя, а нас не пускают в Европу", - рассказывает еще один мужчина. Говорит, что он с семьей уже делал несколько безуспешных попыток попасть в ЕС.

Конечная цель для многих, объясняют беженцы, - Германия. "Покажите нас в Германии, во Франции, расскажите о нас в Европе", - просят мигранты на границе.

Как ранее сообщалось со ссылкой на ГПК, многочисленная группа беженцев с вещами следовала вдоль трассы к границе с Польшей. "Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", - рассказали в ведомстве. Белорусская сторона принимала необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали.-0-