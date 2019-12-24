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24 декабря 2019, 09:00

С Рождеством! До конца года в домах "Ванкувер" и "Лос-Анджелес" - рассрочка на 10 лет

О преимуществах длительной рассрочки при покупке недвижимости долго рассказывать не нужно. Покупатели высоко оценили эту возможность, предоставленную компанией "Дана Холдингз". И с удовольствием ее используют! Рождественская акция позволяет приобрести квартиры в комплексе "Минск Мир" на срок до 10 лет, но это предложение действует лишь до конца года.

На какие дома обратить внимание? Советует присмотреться к кварталу "Северная Америка" - буквально несколько недель назад здесь стартовали продажи сразу двух домов - "Ванкувер" и "Лос-Анджелес". А значит, у покупателей еще есть возможность выбрать квартиру своей мечты - и подходящей площади и планировки, и на желательном этаже.

Дом "Лос-Анджелес" - такой же яркий, солнечный и светлый, как и знаменитый город на калифорнийском побережье. И такой же продвинутый и инновационный! Здесь действительно можно воплотить мечту о своей любимой квартире!

Дом "Лос-Анджелес"
Дом "Лос-Анджелес"

Высота здания - 25 этажей. Здесь 298 квартир площадью от 28 до 72 "квадратов", а также запроектирована эксплуатируемая кровля.

Есть и очень привлекательная фишка - один из трех скоростных лифтов OTIS будет панорамным! Представляете, с какое впечатление оставит он у ваших гостей, с какой радостью и восторгом на этом лифте будут ездить ваши дети! Да и взрослый улыбнется, посмотрев с утра на панораму самого современного и красивого района столицы!

У дома "Лос-Анджелес" есть и другие преимущества. Например, на первом этаже будут располагаться квартиры с отдельными входами прямо с улицы - это ощущение приватности, сравнимое с загородными домами и таунхаусами.

Все окна в доме - от потолка до пола. А значит, света будет достаточно во всем пространстве квартиры!

Наконец, буквально каждая квартира получит свой участок на воздухе - террасы, остекленные лоджии или балконы.

В доме "Лос-Анджелес" на первом этаже будут располагаться квартиры с отдельными входами прямо с улицы
В доме "Лос-Анджелес" на первом этаже будут располагаться квартиры с отдельными входами прямо с улицы

Интересное решение - дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий. Они выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, а также для установки наружного блока кондиционера.

Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи
Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи

И одно из важнейших преимуществ, которые предоставляет застройщик, заключается в том, что все квартиры - свободной планировки. Хозяин сам будет решать, сколько и какого размера комнаты ему нужны, а также какой дизайн применить в отделке.

Отличительная черта всех домов, которые возводит "Дана Холдингз" - просторное лобби. Здесь будет стойка консьержа и зона встречи курьера, а дизайнеры позаботятся о том, чтобы в оформлении холла была использована тема Лос-Анджелеса: громкое название должно перекликаться с красивым интерьером! Для мам приятным сюрпризом станет пеленальный столик в санитарной комнате, а для владельцев собак - специальный поддон для мытья лап. А еще здесь будет байк-бокс для велосипедов и колясочная. При этом выход - на обе стороны дома, как к машине на улицу, так и в тихий двор.

Дом "Ванкувер" - посыл к знаменитому канадскому городу, считающемуся одним из самых удобных для жизни в мире. Таким же комфортным и красивым станет его собрат в квартале "Северная Америка"!

Дом "Ванкувер"
Дом "Ванкувер"

Здесь запланировано 20 этажей и 196 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. Как видим, у покупателей есть выбор!

Как и в доме "Лос-Анджелес", квартиры первого этажа - с входом прямо с улицы, а также индивидуальными террасами.

В доме применено панорамное остекление - в квартирах будет светло, а с верхних этажей будут открываться потрясающие виды за горизонт.

В доме "Ванкувер" 20 этажей и 196 квартир свободной планировки
В доме "Ванкувер" 20 этажей и 196 квартир свободной планировки

В доме будет три скоростных бесшумных лифта OTIS - проблемы быстрого и комфортного подъема на нужный этаж вообще не возникнет.

И забудьте слово "подъезд"! Здесь - дизайнерское лобби. В вестибюле - стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Дизайнерское лобби дома "Ванкувер"
Дизайнерское лобби дома "Ванкувер"

К слову, и велосипедистам, и мамам с колясками, и жителям с ограниченными возможностями комфортно и бесхлопотно попасть в дом поможет удобный пандус.

Будете выбирать квартиры в домах "Лос-Анджелес" или "Ванкувер" - обязательно загляните на сайт застройщика и пройдите видео-тур по комплексу. Увидите много актуальной информации! Так, сегодня в квартале "Северная Америка" работы ведутся сразу на девяти объектах, и темпы строительства застройщик поддерживает высокие. В двух первых домах квартала, поступивших в продажу - "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско", квартиры практически полностью распроданы!

Квартал "Северная Америка"
Квартал "Северная Америка"

Чем привлекает квартал покупателей? Удобным транспортным обеспечением, ведь рядом - остановки общественного транспорта, а неподалеку - две будущие станции метро.

Рядом с кварталом остановки общественного транспорта и две будущие станции метро
Рядом с кварталом остановки общественного транспорта и две будущие станции метро

В квартале будет построена школа с бассейном, а по соседству - детские сады. Пристроить ребенка - не проблема!

В квартале, свободном от машин, разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха - и все это с дизайнерским озеленением.

В квартале разместятся площадки для спорта, игр и отдыха
В квартале разместятся площадки для спорта, игр и отдыха

Для машин - автостоянки по периметру квартала и парковки по соседству.

А в шаговой доступности - большой современный парк с деревьями и декоративными кустарниками, скульптурами, аттракционами, фонтанами и зонами выгула домашних животных.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" растет быстро - квартал "Северная Америка" самого масштабного комплекса Европы уже можно хорошо рассмотреть с улицы Кижеватова. Дома здесь начнут сдавать уже в следующем году, так что долго ждать новоселий не придется!

Длительная, до 10 лет рассрочка от застройщика - исключительно удобный инструмент для покупки квартиры. Выбрав подходящий вариант и оплатив от 30% стоимости будущего жилья, в том числе с помощью партнерского банковского кредита, покупатель получает возможность уплаты остальной части стоимости равными долями ежемесячно. Если рассрочка на 10 лет - это 120 выплат! Но рождественская акция продлится только до конца года, поэтому желающим воспользоваться этим предложением необходимо поторопиться!

Существенные скидки можно получить, если покупатель может выплатить всю стоимость квартиры одномоментно - собственными или кредитными средствами.

Можно воспользоваться и выгодными кредитными программами от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности - на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру в домах "Лос-Анджелес" и "Ванкувер" на самом старте продаж, получить необходимую консультацию и приобрести жилье в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 - в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 269-32-90.

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