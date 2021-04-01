С улучшением эпидситуации следует заняться активной диагностикой диабета второго типа - эндокринолог

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С улучшением эпидситуации по COVID-19 следует заняться активным выявлением диабета второго типа, заявила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталия Карлович во время круглого стола в БЕЛТА "Внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний".

Наталия Карлович отметила, что благодаря системе диспансеризации взрослого населения показатель первичной заболеваемости диабетом второго типа ежегодно прирастал. Однако в 2020 году пандемия внесла свои коррективы. "Плановое оказание медпомощи было ограничено, в связи с чем, на наш взгляд, снизилось число впервые выявленных пациентов с диабетом второго типа. Главная задача в этом году, если улучшится эпидемиологическая ситуация и мы сможем вернуться к плановой помощи, - заняться активным выявлением диабета второго типа", - сказала главный врач республиканского центра. Она добавила, что скринингом гипергликемии должны заниматься врачи первичного звена, эндокринологи их этому обучают.

В Беларуси много лет сохраняется на высоком уровне первичная заболеваемость сахарным диабетом, обусловленная преимущественно СД второго типа. Несмотря на некоторое снижение этого показателя в прошлом году, общая численность пациентов растет. На 1 января 2021 года состоят под наблюдением 356 945 пациентов с сахарным диабетом, из них 335 087 - с СД второго типа, 18 251 - с СД первого типа, 3607 - с другими формами СД.

Распространенность СД второго типа среди взрослого населения по итогам года составила 4,4%. "У нас есть определенный прирост по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, по оценкам Международной федерации диабета, распространенность диабета в нашей стране должна быть на уровне 6-7%. В целом считается, что каждый второй пациент в мире не выявлен", - отметила Наталия Карлович.

Что касается заболеваемости диабетом первого типа, она не выросла. В настоящее время в стране около 18 тыс. пациентов, из которых 2,4-2,5 тыс. - дети.

В целом эндокринные заболевания ежегодно регистрируются примерно у 900 тыс. жителей Беларуси. Заболеваемость по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась.

Случаев заболевания щитовидной железы в прошлом году зарегистрировано около 320-330 тыс. "Если диабет следует активно выявлять и лечить, то здесь другая ситуация. Не всегда выявление патологии свидетельствует, что пациенту требуется диспансерное наблюдение. Именно поэтому из 900 тыс. пациентов с эндокринной патологией на диспансерном учете состоят две трети - около 600 тыс.", - пояснила главврач республиканского центра.

Говоря о клинически значимой эндокринной патологии щитовидной железы, она остановилась, в частности, на синдроме тиреотоксикоза. Ежегодно он регистрируется и наблюдается примерно у 10 тыс. пациентов.

Эндокринная патология гипофиза, надпочечников, гонад занимает всего 10%. "По сути, это те заболевания, которыми необходимо заниматься специалистам эндокринологической службы, - отметила Наталия Карлович. - Пациенты, у которых подозревается или установлена такая патология, направляются в Республиканский центр эндокринологии, который находится на базе Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения".

В Беларуси сложилась четкая трехуровневая система оказания помощи пациентам с заболеваниями эндокринной системы в амбулаторных и стационарных условиях с возможностью получения консультативной помощи, в том числе через систему телеконсультирования, от сотрудников кафедр и курсов эндокринологии медицинских университетов, БелМАПО.

В 2020 году широко стали использоваться дистанционные формы коммуникации с пациентами: внедрены повторные офлайн-консультации пациентов с различными заболеваниями эндокринной системы, организованы дистанционные школы сахарного диабета. Активно используется республиканская система телемедицинского консультирования для врачей.-0-

Все материалы можно прочитать по ссылке