Сафонов: определение перспективной молодежи начинается уже со школьной скамьи

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определение перспективной молодежи начинается уже со школьной скамьи, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА проректор по научной работе Белорусского государственного университета Василий Сафонов.

"В БГУ организована своя система поддержки молодых ученых. Можно даже сказать, что определение перспективной молодежи начинается уже со школьной скамьи. Потому что при университете работает ряд школ юных. Наши коллеги работают с олимпиадниками, потом определяют лучших, готовят их для участия в международных состязаниях. Затем, уже придя в университет, молодые люди приобщаются и к научной деятельности. Для этого в университете работают около 1 тыс. студенческих кружков на разных факультетах, более 40 научно-исследовательских лабораторий. И мы стараемся потом поддерживать материально эти исследования. Порядка 600 студентов и преподавателей и шесть научно-исследовательских лабораторий поощрены спецфондом Президента по поддержке талантливой молодежи", - рассказал Василий Сафонов.

По его словам, предусмотрена система грантов и для аспирантов. "В том числе мы представляем аспирантов на конкурс Министерства образования для получения грантовой поддержки. Как правило, значительная часть их поддерживается. Кроме того, мы ориентируем нашу молодежь на участие в республиканских конкурсах, где наши молодые ученые показывают неплохие результаты", - отметил проректор.

Василий Сафонов подчеркнул: сложно назвать наиболее востребованные сферы научных исследований. "Каждый человек определяет для себя, чем он хочет заниматься, и для него это наиболее значимо. Вместе с тем хорошие результаты у нас есть в биотехнологической и химической сферах. Наши ребята занимаются зеленой химией, разработкой лекарственных препаратов. У нас есть примеры наших молодых химиков, которые со студенческой скамьи участвовали в разработке медицинских препаратов, затем уже работали на их апробации и сейчас участвуют в производстве (противоопухолевые препараты, кардиотропные). Сейчас продолжаем работу над новой линейкой препаратов. Биотехнологический профиль - это разработка ветпрепаратов. Нашими биологами разработана интересная линейка препаратов, связанная с видовым лечением животных на основе интерферонов. Они помогают активизировать иммунную систему и показывают хорошие результаты при лечении животных. Все эти препараты разрабатываются в том числе с участием молодых ученых и производятся как на базе университета, так и с условием передачи по лицензионным соглашениям нашим партнерам", - добавил он.-0-

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