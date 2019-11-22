Сайт kids.pomogut.by призван научить детей безопасному поведению в сети - ЮНИСЕФ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защита детей, в том числе в интернете - приоритетное направление деятельности и государственных органов Беларуси, и ЮНИСЕФ на глобальном уровне. Появление специализированного ресурса стало наглядным примером межведомственного партнерства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Детского фонда ООН в Беларуси.

В 2017 году по инициативе МВД Беларуси и Управления ООН по наркотикам и преступности началось создание единого информационного социально-ориентированного ресурса pomogut.by. На нем собрана и системно изложена информация о проблеме наркомании и способах помощи. Теперь ресурс разделился на две самостоятельные тематические ветви. Первая - аbuse.pomogut.by - информирует о поддержке наркозависимых и находящихся в стадии ремиссии, а также их семей. Вторая появилась недавно, ее запуск приурочили к 30-летию Конвенции о правах ребенка (20 ноября). Это сайт по безопасному поведению детей в интернете www.kids.pomogut.by. Его разработкой ЮНИСЕФ и МВД Беларуси, а также ОО "Клуб деловых женщин" и компания "БелХард" занимались при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Польши.

С учетом того, что в Беларуси, по данным МВД, за последние пять лет в пять раз увеличилось число детей, которые пострадали от педофилов, новый интернет-ресурс очень актуален.

По словам старшего координатора проектной деятельности по вопросам защиты детства представительства ЮНИСЕФ в Беларуси Дмитрия Шилина, цифровые технологии изменили мир, в том числе и для каждого ребенка. "С одной стороны, они расширяют доступ к полезной и нужной информации, с другой - делают детей особенно уязвимыми к негативному влиянию. Согласно глобальному исследованию ЮНИСЕФ, в котором участвовал миллион молодых людей в 160 странах мира, до 70,6% пользователей интернета в возрасте от 15 до 24 лет могут быть подвержены киберзапугиванию, преследованиям и другим опасностям", - отметил он.

По данным Белстата, в Беларуси 84% детей в возрасте 6-10 лет и 98,1% детей в возрасте 11-15 лет пользуются интернетом. Результаты национального исследования, проведенного в 2017 году, показали, что 9% опрошенных учеников 5-7 классов и 18,2% ребят из 8-11 классов подвергались насилию со стороны людей, с которыми знакомы через интернет.

"Новый ресурс предназначен для детей разного возраста, их родителей и педагогов. Он содержит полезные советы о том, как сделать общение в сети безопасным, защитить себя от кибербуллинга, сексуальной эксплуатации и других форм насилия, от уловок наркодилеров, - пояснил Дмитрий Шилин. - Вторая важная функция - помощь через чат детям, пострадавшим от насилия в интернете, а также их родителям".

Ежедневно с 8.00 до 20.00 можно в онлайн-режиме задать вопросы на условиях анонимности, ответы дают профессиональные психолог и юристы.

Кроме того, помощь оказывают по телефонам 8 801 100-16-11 (круглосуточно) или 8 801 201-55-55 (с 8.00 до 20.00).

Министерство образования также намерено использовать новый ресурс в работе с детьми в учебных заведениях.-0-