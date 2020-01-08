Самолеты "Белавиа" планируют временно облетать Иран и Ирак

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолеты "Белавиа" из-за крушения украинского самолета в Тегеране будут временно облетать Иран и Ирак. Запрет на полеты над воздушным пространством этих государств принял Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор департамента Артем Сикорский.

"Запрет будет действовать до снятия всех вопросов безопасности", - добавил он. В пресс-службе "Белавиа" в свою очередь уточнили, что единственное направление, при котором самолеты компании проходят над территорией Ирана и Ирака, это Минск - Дубай. Это чартерный рейс, который выполняется один раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января.

Как сообщалось, сегодня утром вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing 737. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По информации иранских СМИ, большинство погибших были гражданами Ирана, но на борту были также и иностранцы.

Вероятной причиной катастрофы, по данным Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана, является возгорание двигателя.

В Иране назвали предварительную причину катастрофы самолета "Двигатель украинского самолета, потерпевшего крушение вблизи города Фаран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.

После трагедии в СМИ появилась информация о том, что до выяснения причин авиакатастрофы Украина прекращает полеты над Ираном. Многие крупные авиакомпании также приняли решение исключить полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана.-0-