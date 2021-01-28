Самоотверженный труд спасателей позволил предотвратить в 2020 году многие трагедии - Худолеев

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги работы МЧС в прошлом году и перспективы на 2021-й рассмотрели сегодня на расширенном заседании коллегии под руководством первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В работе по подведению итогов приняли участие заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора, первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович, заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Александр Лашин, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Дмитрий Реуцкий, а также начальники департаментов и территориальных органов МЧС.

"Прошлый год был напряженным. Пандемия заставила вырабатывать новые формы в работе с населением. Самоотверженный труд работников позволил предотвратить многие трагедии. В ходе коллегии вырабатываются управленческие решения, которые позволят и далее обеспечивать готовность приходить на помощь людям", - сказал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Во время доклада он остановился на результатах работы органов и подразделений по ЧС в 2020 году и путях совершенствования деятельности, задачах и приоритетах на 2021-й. "Обеспечено безусловное выполнение всех поручений главы государства, выполнены все меры раздела "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы", - отметил первый замминистра.

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время своего выступления подчеркнул, что МЧС наращивает координирующую роль в вопросах профилактики чрезвычайных ситуаций. Он обозначил необходимость тесной координации всех служб при ликвидации пожаров в экосистемах, акцентировал внимание на ответственности руководителей объектов за состояние пожарной безопасности, а также выразил уверенность, что эффективность надзорных и профилактических мероприятий будет и далее повышаться.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко отметил высокий уровень взаимодействия как в оперативной деятельности, так и при создании центров безопасности.

В конце мероприятия были подведены итоги спортивно-массовой работы и смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, вручены дипломы победителям республиканского конкурса на лучшую музыкальную театрализованную постановку тематики безопасной жизнедеятельности и иные награды.-0-