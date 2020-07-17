Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 10 по 17 июля обследовали 360 зон рекреации и обновили информацию, на каких пляжах отдыхать не рекомендуется. Их список приведен на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Из 360 проверенных зон на 58 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов. Выдано 44 рекомендации для устранения недостатков, направлено 36 писем в местные исполнительные органы и ведомства. Проведены лабораторные исследования 834 проб воды, из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам 41 проба по санитарно-химическим показателям, 41 проба - по микробиологическим.

Таким образом, на 17 июля местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, внесены предложения по ограничительным мерам.

Купание детей ограничено в 11 зонах рекреации:

- в Брестской области - пляж на реке Лесная в Каменце, место купания на реке Горынь в поселке Речица, центральный пляж озера Луковское в Малоритском районе;

- в Гомельской области - пляж "Каскад-2" по ул. П. Бровки (со стороны ул. Свиридова) и пляж "Западный" в Гомеле;

- в Минске - пляж №1 Цнянского водохранилища, пляжи №3, 4 водохранилища Криница, пляжи №6, 7, 8 водохранилища Дрозды.

Купание детей и взрослых ограничено в девяти зонах рекреации:

- в Витебской области - два пляжа на реке Днепр в Орше, по ул. В.Короткевича и по ул. Г.Семенова;

- в Гомельской области - пляжи "Озерный" и "Каскад-1" по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) в Гомеле, пляж на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" Жлобинского района, городские пляжи №1 и 2 в Добруше;

- в Могилевской области - пляж на реке Днепр в агрогородке Полыковичи, зона отдыха на реке Ольса у городской бани в Кличеве.

Запрещено купание в 13 зонах рекреации:

- в Брестской области - пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столине, место купания на озере в деревне Нечатово и на карьере у дачных участков возле агрогородка Глинка Столинского района;

- в Гомельской области - городской пруд в Калинковичах;

- в Гродненской области - пруд в Щучине;

- в Минской области - Дубровское водохранилище Минского района;

- в Могилевской области - городской пляж на реке Днепр и пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве, пляж озера в деревне Вильчицы Могилевского района, пляж на городском озере по ул. Молодежная в Славгороде, городской пляж на правобережье Днепра в Шклове;

- в Минске - пляж №8 Заславского водохранилища и пляж №5 водохранилища "Дрозды".-0-