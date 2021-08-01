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Общество
01 августа 2021, 16:23

Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание

Фото из архива
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание. Он размещен на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 23 по 29 июля обследовали 353 зоны рекреации. Исследовано 910 проб воды. Из них не соответствовали гигиеническим нормативам 51 проба по микробиологическим и 38 - по санитарно-химическим показателям.

В связи с этим в некоторых водоемах Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей купание для детей ограничено.

В Брестской области это зона отдыха (пруд) на пересечении ул.Парковой и ул.Озерной в Микашевичах Лунинецкого района; в Гомельской - несколько пляжей в Гомеле ("Каскад-1" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова), "Каскад-2" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Свиридова), "Центральный", "Новобелицкий", "Прудковский", "Волотовской", "Западный"), а также зона отдыха на озере Святое в районе деревни Стреньки Рогачевского района.

В Минской области это пляжная зона агрогородка Березинское, примыкающая к озеру Березинское Молодечненского района; в Могилевской - городской пляж №2 (6-ой микрорайон) Бобруйска.

В нескольких зонах рекреации приостановлено купание детей и взрослых с возможностью занятия водными видами спорта. В Брестской области это пляж на реке Щара у агрогородка Дарево Ляховичского района; в Гомельской - городской пляж на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине и зона отдыха на озере Комарино в Рогачевском районе, а в Гродненской - пруд в 356 м от автозаправочной станции №32 по ул.Багратиона и пруд в 235 м от автозаправочной станции №47 по пр.Независимости в Слониме. В Минской области это коснулось зоны отдыха на озере Материнское в Пуховичском районе.

Запрещено купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта в трех областях. В Гомельской области - на городском пруду в Калинковичах, зоне отдыха на водохранилище Бобруйковское в деревне Бобруйки Ельского района и центральном городском пляже на Днепре в Рогачеве. В Минской области - в пляжных зонах водоемов в деревне Саковичи и в агрогородке Гоцк Солигорского района, пляже в Любани, зоне отдыха на реке Случь в районе 11-го городка по ул.Социалистической Слуцка, зоне отдыха на водохранилище Рудня в деревне Рудня Слуцкого района, городском пляже на реке Титовка в Марьиной Горке, зоне отдыха на озере Михайловское Пуховичского района. А в Могилевской области запрет коснулся нескольких пляжей Могилева - на Гребеневском и Печерском водохранилищах, на Днепре. Также не стоит купаться на пляжах на Днепре в деревне Полыковичи и Вильчицкого водохранилища в деревне Вильчицы Могилевского района, санатория "Шинник" в Бобруйске, на реке Бася по ул.Верхнеяловская в Чаусах, прибрежной полосе Палужского водохранилища в районе деревни Дерновая Горского сельсовета.-0-

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