Саракач: пойду на референдум, чтобы у моих детей было светлое и беззаботное будущее

21 февраля, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. Пойду на референдум, чтобы у моих детей было светлое и беззаботное будущее. Об этом сообщил журналистам заместитель министра культуры Сергей Саракач при посещении Мозырского драматического театра имени Ивана Мележа, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед встречей с активом работников учреждений культуры Мозырского района, общаясь с представителями СМИ, Сергей Саракач подчеркнул: "Я пойду на конституционный референдум, чтобы у моих детей было светлое и беззаботное будущее".

В диалоге с активом сферы культуры Мозырского района замминистра акцентировал внимание на изменениях в Основной закон, которые вносятся на республиканский референдум. "Однозначно, значительное внимание уделяется историко-культурному наследию, исторической памяти нашего государства, социальным гарантиям. Мы, работники культуры, тонко чувствуем и понимаем, что это абсолютно правильные вещи, когда государство заботится об исторической памяти, о культурных ценностях с целью их сохранения и дальнейшего приумножения", - рассказал он.

Касаясь работы учреждений культуры в условиях пандемии, Сергей Саракач отметил, что Министерство культуры не ограничивало количество посетителей в театрах и других учреждениях отрасли. "Мы всегда понимали, что необходимо соблюдать минимальную социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства. И, как отмечал глава государства, это был правильный шаг - не ограничивать людей. Если исходить из опыта 2020-2021 годов, то видим, что количество посещений в 2021 году значительно выросло", - дополнил он.

Рабочая группа Министерства культуры посетила сегодня учреждения культуры Гомельской области. Единый день информирования посвящен обсуждению изменений и дополнений в проект Конституции Республики Беларусь. Встречи прошли также в Добруше, Ветке, Рогачеве, Речице, Светлогорске, Калинковичах, Жлобине, Житковичах, Наровле, Чечерске, Петрикове, Гомеле, Октябрьском.-0-