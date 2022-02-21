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Культура
21 февраля 2022, 16:38

Саракач: Мозырский драмтеатр может воспитать немало поколений народных артистов

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. Мозырский драмтеатр может воспитать немало поколений народных артистов. Таким мнением поделился с журналистами заместитель министра культуры Сергей Саракач при посещении Мозырского драматического театра имени Ивана Мележа, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Саракач впервые в Мозырском драматическом театре имени Ивана Мележа. "Первое впечатление - это действительно прекрасное учреждение культуры. Работы по реконструкции выполнены качественно, на достойном уровне. Уверен, что театр станет тем творческим местом, которое воспитает немало поколений народных артистов, любимых актеров Республики Беларусь. Безусловно, театры необходимо поддерживать. Думаю, каждый гражданин Республики Беларусь со мной согласится. Театры всегда привлекают не только старшее поколение, но и молодежь. Культура не стоит на месте, она развивается все больше и больше", - подчеркнул он.

Драмтеатр в Мозыре открыл двери после модернизации в 2020 году. После масштабной реконструкции здание стало настоящим центром театрального искусства.

Сегодня в труппе 26 талантливых актеров, которым под силу сложнейшие роли и пьесы с глубинным смыслом. Афиша театра не скупится на премьеры, ежегодно радует зрителей в среднем пятью новыми постановками. Каждая постановка становится визитной карточкой учреждения. "Труппа хорошая и сбалансированная. Есть и опытные артисты, много молодежи, любую постановку мы осилим. И мы стараемся это делать, предлагая зрителю разный репертуар. Это и серьезные классические пьесы, и комедии, и детские спектакли. В конце марта предполагается премьера спектакля "Джентльменский клуб", английская пьеса. Экспериментальную постановку ставит режиссер из Лондона. Наш театр оборудован по последнему слову техники. Световая и звуковая аппаратура - одна из лучших в республике. Есть все технические возможности создать волшебство для маленького зрителя и взрослых театралов", - поделился главный режиссер драмтеатра Роман Цыркин.

По словам главного режиссера, зал театра не пустует. "Изначально эпидемиологическая обстановка сказывалась, но в 2021 году зритель пошел. Многие соскучились и с радостью приходят. Горожане и гости райцентра любят театр, с удовольствием посещают, наслаждаясь живым общением с актерами. И отклик из зала идет. Все взаимно", - сказал он.

Мозыряне абсолютно уверены: невозможно представить город на Припяти без профессионального драматического театра. "В Мозыре большие театральные традиции. Как любитель театра, театрального искусства, считаю: вопрос о необходимости и значимости нашего театра в Мозыре не может и ставиться. Ответ однозначный и утвердительный. Тем более в наше непростое время, когда молодежь погружена в гаджеты. Надо отвлекать и развивать ее. Именно театральное искусство как никакое другое, на мой взгляд, способствует этому", - подчеркнула жительница райцентра Ирина Варнина.

Всего пять райцентров в стране имеют свой профессиональный драматический театр. Мозырь - в их числе. Драмтеатр стал своего рода межрегиональным центром притяжения ценителей театрального искусства. "И наши жители очень гордятся этим. К нам приезжают люди из отдаленных и близлежащих районов. Не все же могут поехать в Минск. И здесь театр очень нужен. Его важно и нужно развивать, если мы не хотим потерять молодежь. Если хотим, чтобы наша культура развивалась, театр должен быть обязательно. Ведь он несет свет в души людей", - отметила мозырянка.

Театральная история Мозыря насчитывает более 100 лет. Первый драматический кружок был организован в этом полесском городе в 1913 году. С 1922 года Мозырский народный театр городского Дома культуры был создан из драматического кружка. В разные периоды истории театр продолжал развиваться. В 1960 году Мозырскому театру было присвоено звание народного.

Мозырский драматический театр им. Ивана Мележа был образован в марте 1990 года решением Гомельского облисполкома на базе народного театра городского Дома культуры. Труппа была сформирована из артистов народного театра и молодых выпускников театральной студии города. Поначалу театр задумывался как экспериментальный.

В середине 1990-х театру присвоено имя народного писателя Беларуси Ивана Мележа. Постепенно театр все больше ориентировался на традиционные формы постановок и стал драматическим. Репертуар пополнялся спектаклями по пьесам классической и современной мировой и белорусской драматургии.

В 2001 году главный режиссер Роман Цыркин инициировал своеобразную реформу в репертуарной политике театра. С его подачи репертуар пополнился пьесами российских и зарубежных драматургов, классиков и современников. Поставлены десятки спектаклей, способствующих популяризации белорусской, русской и зарубежной драматургии.-0-

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