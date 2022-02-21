Саверченко: без поддержки государства говорить про сохранение белорусского языка невозможно

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без поддержки государства говорить про сохранение белорусского языка невозможно. Таким мнением поделился директор Института литературоведения имени Янки Купалы доктор филологических наук, профессор Иван Саверченко во время круглого стола на тему "Родная мова роднай зямлі: пытанні развіцця і папулярызацыі" в пресс-центре БЕЛТА.

"Радует, что интерес к белорусскому литературному языку в обществе и среди ученых не пропадает. В условиях такой жесткой англоязычной глобализации, которая сегодня наблюдается, казалось, у нашего языка мало шансов. Однако возникает внутренний потенциал и энергия, которая стимулирует и дает возможность развиваться литературному языку во всех его аспектах: образовательном, научном, медийном, культурном. Происходит тесная коммуникация между обществом и творческими людьми: литераторами, деятелями культуры, журналистами. Важную роль здесь играет государственная политика. Без поддержки государства говорить про развитие и сохранение белорусского языка невозможно", - сказал Иван Саверченко.

Профессор обратил внимание на колоссальную поддержку литературных журналов "Полымя", "Маладосць", газеты "ЛіМ". "В институте мы проводим ряд крупных проектов, среди которых подготовка полного сбора классиков отечественной литературы. Уже подготовлены сборники по Якубу Коласу, Янке Купале, а завершает издание Янка Брыль. Это фундаментальная работа свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне страны, нации", - добавил он.

"Наши литературоведы пишут свои работы в основном на белорусском языке, а это значит, что он существует как высокий академический язык. Наши литераторы создают поэтические произведения на нашем языке. Это также хорошая художественная литературная практика", - отметил Иван Саверченко.

Как отметил профессор, исключительная ответственность за развитие и популяризацию белорусского литературного языка лежит на ученых Национальной академии наук. "Для ученого важно поделиться с миром своим научным открытием. И хочу отметить, что все больше научных работ появляется на белорусском языке. Историки, философы, культурологи пишут свои исследования и публикуют их на родном языке", - подчеркнул он.

В заключение он отметил важность сохранения знаний отечественного языка на высоком уровне: "Необходимо постоянно привлекать зарубежных соотечественников, друзей, партнеров, литераторов. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы эта работа велась на высоком научном, образовательном уровне".-0-