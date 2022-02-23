Савиных: мы изменились, потому очень логичны и изменения в Конституцию

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы изменились, потому очень логичны и изменения в Конституцию. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"В истории бывает медленное время, когда социальные, экономические изменения занимают иногда столетия, а бывает быстрое время. В 90-е годы для нашей страны началось быстрое время. Тогда буквально за годы, за пятилетия начала формироваться традиция государственности, логика государственного развития, осознание ценности жизни в суверенном, независимом государстве. Мы прошли очень важный социальный этап своего развития и сформировались как политическая нация, - сказал Андрей Савиных. - Но быстрое время предполагает очень быстрые изменения. И фактически мы начали не просто формироваться как суверенное государство, мы также прошли путь от одной социально-экономической модели к совершенно другой, что сделало этот процесс еще более сложным и противоречивым".

Беларусь сегодня - одна из успешных постсоветских стран, где действительно заложены традиции и стандарты государственности. "Но второй момент, который я хотел бы подчеркнуть, почему мы опять вернулись к Конституции. Это не потому, что этот документ некачественный, а потому, что мы изменились, - отметил он. - И мы должны внести те изменения, которые реально поведут нас в будущее, в следующие 10-15-20 лет. Внести изменения в этот документ, который является основополагающим, если хотите - картиной будущего, картиной мира".

Андрей Савиных констатировал: "Конституция - это прежде всего картина наших ценностей, которые мы поддерживаем и защищаем. И я бы даже сказал, что мы сегодня находимся не в процессе изменения Конституции, а в процессе реализации политической реформы, модернизации политической системы всего нашего общества, которое также включает определенные изменения в модели государственного управления".-0-

Фото Николая Петрова