Савиных рассказал, почему через 15 лет вновь придется дорабатывать Конституцию

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через 3-5 лет мы не узнаем мир, в котором живем. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Мы находимся в быстром времени, и процесс перехода от старого глобального мира к многополярному только начался. Он набирает ход, становится уже неизбежным. Это понимают все, собственно говоря. Но очень слабо мы пока понимаем и даже обсуждаем: а как будет выглядеть многополярный мир с точки зрения политических, экономических, социальных отношений? Как это повлияет на мировую торговлю?" - задался вопросом Андрей Савиных.

Вместе с тем, по его словам, можно уже делать определенные прогнозы. "Изменения будут фундаментальными. В этом я убежден. И Президент говорил еще на этапе избирательной кампании, что через 3-5 лет мы не узнаем мир, в котором живем. Это очень важный тезис, на мой взгляд. Поэтому я могу сказать, максимум 10-15 лет - и нам придется вернуться к доработке Основного закона", - констатировал парламентарий.-0-