Савиных: звонок Меркель может означать, что ЕС начинает проявлять признаки здравомыслия

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звонок Меркель может означать, что ЕС начинает проявлять признаки здравомыслия. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя состоявшийся накануне очередной телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Фактически мы видим первые проявления здравомыслящей позиции со стороны ЕС. До этого страны ЕС использовали язык ультиматума, язык силы. В отношении Беларуси проводилась планомерная пропаганда, попытка очернить нашу страну и ложно обвинить нас в причинах миграционного кризиса. На мой взгляд, звонок Меркель может означать, что старая Европа прежде всего начинает проявлять признаки здравомыслия", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий добавил, что это можно рассматривать как позитивный сигнал, что "ЕС наконец начнет конструктивно решать сложившиеся проблемы".-0-