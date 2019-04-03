Сбежавший из Печей солдат проходит медобследование

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело в отношении сбежавшего из Печей солдата передано в СК, парня сейчас обследуют медики. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"В управление Следственного комитета по Минской области поступило уголовное дело, возбужденное командиром воинской части по ч.1 ст.445 УК. Основанием для возбуждения дела стало самовольное оставление 18-летним военнослужащим воинской части в военном городке Печи более чем на два дня. В настоящее время рядовой проходит военно-врачебную комиссию, его обследуют медицинские работники", - проинформировали в СК.
/Будет дополнено/.-0-
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