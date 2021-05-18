Сборная БГУ завоевала серебро на международной олимпиаде по истории экономических учений

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная экономического факультета БГУ заняла второе место на VI Международной научной студенческой олимпиаде по истории экономических учений. Итоги подвели 14 мая в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В состав команды вошли второкурсники Алина Самаль, Даниил Храмцов, Александра Юренская и третьекурсники Ирина Савченко, Антон Астанин, София Шидловская, Яна Янчевская. Подготовили сборную к состязанию преподаватели экономического факультета Анастасия Гарбузова, Юрий Астраух и Ирина Лаврухина.

Олимпиада состояла из личного и двух командных туров.

Первого места командного зачета удостоен Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, а третьего - команды Абхазского государственного университета и Юго-Осетинского государственного университета им. А.А.Тибилова. Также на счету БГУ два диплома второй степени в индивидуальном туре у Ирины Савченко и Софии Шидловской за решение кроссвордов по темам курса истории экономической мысли.

Всего в состязании приняли участие 10 команд из стран постсоветского пространства.

Организатором олимпиады выступил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов.

Научная студенческая олимпиада по истории экономических учений впервые прошла в 2006 году в Государственном университете управления России и до 2015 года имела статус городской. С 2016 года проводится на международном уровне.-0-