Сборная команда белорусских студотрядов завоевала 3-е место на строительном чемпионате в Сочи

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда белорусских студенческих отрядов завоевала 3-е место в номинации "Лучшая площадка по сооружению среди команд студенческих строительных отрядов" на международном строительном чемпионате в Сочи, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"По приглашению многолетнего партнера БРСМ молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) сборная команда БСО показала свое мастерство в строительных соревнованиях международного уровня, которые проходили 20-23 апреля в российском Сочи. Наши ребята показали достойный результат среди 500 профессиональных работников строительной отрасли из 5 стран и заняли 3-е призовое место в номинации "Лучшая площадка по сооружению среди команд студенческих строительных отрядов", - рассказал Александр Прохоров.

Чемпионат включал пять номинаций - командные "Монтаж технологических трубопроводов", "Охрана труда", "Общестроительные работы" и индивидуальные "Неразрушающие методы контроля", "Электросварщик ручной сварки", а также мультикомандную - "Лучшая площадка по сооружению", которая аккумулирует итоги каждой номинации.

Белорусская команда создана Республиканским штабом студенческих отрядов (РШСО) на конкурсной основе. Учитывались специальности номинаций чемпионата и специальности ребят, по которым они проходят обучение в вузах. Большую роль играли опыт работы и активное участие в студотрядовском движении. В итоге костяк белорусской команды составили 12 бойцов строительных студенческих отрядов Полоцкого государственного университета, Барановичского государственного университета, Брестского государственного технического университета, Белорусско-Российского университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Для них была организована профессиональная подготовка на базе лаборатории сварки Полоцкого госуниверситета, в цехах филиала "Новополоцкжелезобетон", на базе Минского профессионально-технического колледжа строителей имени В.Г.Каменского. Все ребята прошли тренинги на командообразование и личностный рост.

На полях чемпионата также состоялись пленарные заседания, круглые столы, панельные дискуссии, направленные на повышение производительности труда в сфере промышленного строительства.

Международный строительный чемпионат учрежден Министерством строительства России и госкорпорацией "Росатом".-0-