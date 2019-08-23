Сборник документов о борьбе партизан на территории Беларуси презентуют 29 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный архив открывает новые страницы истории борьбы партизан на территории Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом публикаций Михаил Скоморощенко.

"Национальным архивом Беларуси вводится в научный оборот целый комплекс документальных источников - сборник "Оперативные сводки Белорусского штаба партизанского движения. Январь-июль 1944 г." Опубликованные документы позволяют увидеть довольно полную картину событий, которые происходили на территории Беларуси в этот период. Особая ценность заключается в том, что в текстах данных документов содержатся сведения о сотнях населенных пунктов - городах, местечках и деревнях, что приобретает особую актуальность в Год малой родины. Как рассчитывают составители, это издание позволит активизировать работу краеведов и в целом даст исследователям информативный массив уникальных документальных источников", - рассказал Михаил Скоморощенко.

Работа над сборником, приуроченным к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, велась на протяжении года. "В опубликованных документах нашли отражение основные события боевой деятельности белорусских партизан: диверсии и боевые операции по уничтожению вражеских гарнизонов, противостояние нацистским карательным экспедициям, рельсовая война на коммуникациях противника, взаимодействие с частями Красной Армии в рамках освобождения территории Беларуси, сведения о количестве и характере грузов, доставленных народным мстителям с Большой земли, о реорганизации и переименовании партизанских формирований, местах их дислокации и многое другое", - отметил завотделом публикаций.

Сборник предназначен для научных и музейных работников, краеведов, всех интересующихся историей Беларуси. Его презентация состоится 29 августа в Национальном архиве Беларуси с участием архивистов и историков, представителей республиканских органов власти, общественности.-0-