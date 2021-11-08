Щекин: безнаказанность превратила польские и литовские власти в военных преступников

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безнаказанность превратила польские и литовские власти в военных преступников, для которых пытки и убийства стали рутиной работой. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Практически ежедневно, как с фронта, приходят сводки с польской границы - об убитых, издевательствах над мигрантами, их травле собаками. Думаю, уже многие задавались вопросами, что дальше и как долго эта западная вакханалия будет продолжаться? Если кто-то считает, что западный мир сам запутался в своих действиях и намерениях, то это ложный посыл. На Западе хорошо знают, чего хотят и какими методами достигать своей цели, - уверен аналитик. - Ожидать адекватную реакцию со стороны европейских чиновников уже не приходится. Никто из них не станет отказываться от варшавско-вильнюсского концлагеря, на котором можно хорошо заработать и материально, и политически. Безнаказанность превратила польские и литовские власти в военных преступников, для которых пытки, убийства стали рутиной работой. Поэтому многим хотелось бы понять мотивацию, последствия и ожидаемые сценарии в ближайшем будущем".

По словам Николая Щекина, с учетом углубляющихся кризисных явлений в Европе в сферах энергетики и экономики, прав и свобод граждан возникла острая необходимость с их стороны максимально усугубить миграционный кризис и сделать его универсальным механизмом в реализации своих политических амбиций. "Достойная и взвешенная реакция Беларуси и непосредственно Александра Лукашенко является для них личным вызовом и раздражителем. Уверен, что никто на Западе не ожидал прагматично-гибкий подход со стороны Президента Беларуси. Сегодня можно уже констатировать, что брюссельские бюрократы и руководство Польши, Литвы и Украины не просто просчитались в своих агрессивных и захватнических планах, но и не смогли рационально оценить текущую ситуацию и понять действия и намерения Президента Александра Лукашенко. Для коллективного Запада он оказался непреступной крепостью, своего рода национальным оберегом, воплотившим саму национальную идею белорусской государственности", - подчеркнул эксперт.

Он убежден, что в центре принятия решений - в Вашингтоне, в ЦРУ - цели и задачи остались неизменными, но средства и методы стали более изощренными и адаптивными в соответствии с ситуацией. "Выполняя задание штатов по переделу Европы, польское и литовское руководство забывают о том, что риски, связанные с потерей национальной государственности, многократно возрастают. Президент Беларуси неоднократно давал четкий и ясный сигнал политическим элитам, западноевропейским странам о необходимости остановиться, одуматься и начать диалог, - напомнил Николай Щекин. - Польша на протяжении многих веков являлась главным военно-политическим провокатором и подстрекателем в Европе. Сегодня Польше и Литве отведена роль европейского троянского коня США. В то же время их силы направлены на то, чтобы вызвать социальные протесты внутри Беларуси".

По мнению политолога, складывается устойчивое убеждение, что США постоянно подталкивают Польшу и Украину к развязыванию скоротечного военного конфликта с Союзным государством для дальнейшего определения границ возможного и запретного. "Даже в зоне ЧП смерть военнослужащего 18-й механизированной дивизии им.генерала Тадеуша Бука будет использована в качестве политического инструмента. В сложившейся ситуации у Польши сейчас просматривается несколько сценариев. Первый - продолжать политику на обострение и довести ее до военного конфликта на границе с последующей потерей своей государственности. Второй - пойти на конфликт с континентальной Европой и посредством шантажа получить очередные политические и материальные бонусы и продолжить в фарватере США проводить курс на обострение с Союзным государством. Третий - переговоры Путина и Байдена могут вывести ситуацию из кризиса и определить принципы игры и правила на границе Союзного государства", - сказал аналитик.

Четвертый вариант, по словам Николая Щекина, связан со сложными и глубинными процессами в самом гражданском обществе Польши. "Гражданские инициативы, так открыто навязываемые в свое время Беларуси, теперь могут стать катализатором государственно-общественных перемен в самой Польше с неизбежной сменой власти в формате мягкой революции. Остается слабая надежда на то, что инстинкт самосохранения этих стран воспрепятствует безрассудным действиям их руководств. Признание Вашингтоном конца однополярного мира - процесс трудный и болезненный, поэтому ощущение политической ущербности коллективного Запада придет вместе либо с его глубокой трансформацией, либо с распадом", - подытожил политолог. -0-