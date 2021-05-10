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10 мая 2021, 14:17

Щекин: Декрет Президента - тактико-стратегический метод по сохранению Беларуси

Фото из личного архива Николая Щекина
Фото из личного архива Николая Щекина

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Декрет Президента "О защите суверенитета и конституционного строя" является тактико-стратегическим методом по сохранению Беларуси. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" Президента Беларуси востребован и продиктован историческими условиями развития и сохранения страны в принципиально новых сложившихся геополитических обстоятельствах. Они таковы, что планомерно и поэтапно США и коллективным Западом запущен процесс разрушения стран, отстаивающих свои национальные интересы и проводящих независимую политику. Ими уже отработана методика государственного терроризма, которую пытались применить в нашей стране. Поэтому вполне логично, когда власть предпринимает все законные усилия и шаги по сохранению стабильности и мира", - сказал Николай Щекин.

По его словам, скептикам можно ответить только одно: читайте Конституцию Беларуси. "Так, в соответствии со ст.79 действующей Конституции "Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности и обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти. Следовательно, Александр Лукашенко как законно избранный Президент, следуя букве закона, реализует свои права и обязанности", - отметил эксперт.

Более того, Николай Щекин уверен, белорусский народ не понял бы молчания и бездействия главы государства в столь сложный период развития страны.

"Будем откровенны, когда речь идет о выживании страны и народа, то было бы безрассудным рассчитывать на международное право, европейскую "фашиствующую демократию" и свободы - вседозволенный режим уничтожения национальной идентичности и механизм продвижения "идеалов" западной современной политической инквизиции, - подчеркнул он. - Действительно, мало кто мог гипотетически предположить, что в XXI веке в стране, народ которой преодолел все тяготы войны и стал народом-победителям, где знают цену жизни, миру и благополучию, появится пятая колонна - коллаборационисты - и при поддержке нациствующего (зигующего) Запада, его спецслужб и политических элит решится на государственный переворот и физическое уничтожение власти".

Надо признать, в таком положении не одна Беларусь. "Достаточно вспомнить, произошедшее на Украине, в Грузии, Югославии, Ливии, Албании. И это только те страны, где были вооруженные конфликты. Практически вся Восточная Европа с помощью местных коррумпированных элит оказалась в заложниках США и геополитической войне. Поэтому Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" является иммунной системой, государственной формулой безопасности, своего рода всенародным оберегом, механизмом и тактико-стратегическим методом по сохранению Беларуси", - констатировал эксперт.

Николай Щекин добавил, инициатива Президента относительно данного Декрета вполне согласуется и с позицией большинства граждан, и с так называемой оппозицией, требующих наведения порядка и укрепления суверенности и независимости страны. "Декрет №2 открывает возможности пересмотра всех уязвимых государственно-общественных концептов в развитии белорусской государственности. Даже в день Великой Победы мы видели противостояние с народной памятью так называемой оппозиции и беглых. Решительность, с которой Президент начал приводить в чувство предателей и комплексно наводить порядок, начиная с исторической памяти и завершая эффективностью системы государственного управления, свидетельствует об одном - главной целью для белорусского народа являются мир, суверенность, независимость и единство белорусской нации. Считаю, проходящее конституционное проектирование должно учитывать реалии сегодняшнего дня и включить в себя необходимый инструментарий, отражающий вопросы безопасности и стабильности белорусской государственности, в том числе и в экстренных, чрезвычайных условиях", - резюмировал он.-0-

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