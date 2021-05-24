Щекин: подписанные законы - последовательная политика Президента по предупреждению угроз нацбезопасности

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписанные Александром Лукашенко законы о массовых мероприятиях, электросвязи и СМИ являются последовательной политикой, проводимой главой государства по предупреждению ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"В соответствии с законом об электросвязи государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи. Считаю, что востребованность такого закона давно назрела. Речь идет не только о национальной безопасности как таковой, но и о предотвращении гибридного влияния на белорусское общество, в особенности на неокрепшие души молодого поколения, со стороны недружественных стран, целью которых, как мы уже смогли убедиться, является насильственное свержение власти и уничтожение государства. Сейчас мы несем ответственность прежде всего перед будущими поколениями, - отметил эксперт. - Оперативно-аналитическому центру при Президенте отдана головная регулятивная функция, что свидетельствует о комплексной систематизации своей работы в сфере национальной безопасности - соцсети, связь, энергобезопасность. Общество должно быть уверено, что государство при любой чрезвычайной ситуации в стране сможет обеспечить неприкосновенность личной жизни. Таким образом, государство эволюционно движется по пути укрепления защиты своего суверенитета и независимости".

Говоря о роли закона для внешнего контура страны, Николай Щекин подчеркнул, что документ становится преградой внедрения таких фондов, как Фонд поддержки демократии (NED, США) и многих других, нацеленных на деструктивное влияние в обществе.

"Новации в законах о СМИ и массовых мероприятиях введены с учетом мирового опыта. Практически все инновационные положения уже внедрены и реализуются во всех странах коллективного Запада. В нем четко организационно-функционально прописаны механизмы и принципы проведения массовых мероприятий. В этой связи важным является изменение в части наделения дополнительным правом местных органов и органов внутренних дел регулировать проведение массовых мероприятий с общей координацией работы торговой инфраструктуры, - рассуждает аналитик. - Главная цель закона о СМИ - минимизация иностранного влияния на белорусский информационный рынок, ограничение доступа к интернет-ресурсам при наличии в них информации, распространение которой может нанести вред национальным интересам".

По словам Николая Щекина, закон о СМИ устанавливает четкие правила игры в информпространстве, блокируя информационный регулируемый хаос, за которым стоит пропаганда экстремистской деятельности и идеологии нацизма.

"Считаю, что важным пунктом является введение запрета на публикацию результатов опросов, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Государство должно научиться себя защищать и создавать свою повестку дня. За всеми этими изменениями прослеживается стремление сохранить гражданский мир, историческую правду и традиционные ценности", - подытожил эксперт.-0-