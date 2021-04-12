Щекин: политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться, возникает устойчивое ощущение готовности Запада развязать локальную войну. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

По его словам, любое суверенное и независимое государство всегда должно быть заинтересовано в минимизации внешнего влияния на свою страну и сохранении гражданского мира. "В этой связи шаги по изменению Трудового кодекса, чтобы не допустить расшатывания коллективов, а также Гражданского процессуального кодекса являются логичным и единственно правильным решением в складывающейся ситуации. Особое значение приобретают вопросы информационной безопасности. Поэтому считаю, что если действия СМИ (независимо от форм собственности и принадлежности) противоречат государственным интересам и направлены на подрыв национальной и общественной безопасности, а следовательно, ограничивают права и свободы граждан, то такие СМИ должны незамедлительно в соответствии с законом закрываться. А инициированные Президентом широкомасштабная перерегистрация и закрытие сомнительных, то есть финансируемых из-за рубежа, объединений и фондов являются важнейшим элементом в системе национальной безопасности. Необходимо аккуратно подходить к стремлениям и потенциалу граждан, их намерениям. Политически перегревать белорусское общество нецелесообразно и опасно", - считает эксперт.

Он уверен, что сегодня оппозиционные сайты и деструктивные Telegram-каналы целенаправленно взяли курс на провокации, подстрекательство, разжигание гражданской, религиозной и межнациональной розни.

"На их страницах мы наблюдаем оскорбления государственной власти, унижения белорусского народа, третирование патриотов страны, имеющих твердую гражданско-государственную позицию. Лжежурналисты оппозиционных СМИ, из предателей и маргиналов создавая образ псевдогероев, поддерживая антизаконные и противоправные действия граждан, направленные на подрыв государственных устоев, превратились в рупоры идеологии неонацизма, тем самым став уголовниками и предателями. Это является частью сценария по разрушению страны и государственному перевороту. Поэтому в рамках закона вполне приемлемо и адекватно лишение аккредитации журналистов, работающих против своей страны и белорусского народа, что является демократической процедурой в цивилизованных странах. Не думаю, что здесь надо церемониться. Беларуси следует готовиться не просто к кибер-войне, а к войне инфраструктур (весь периметр информационно-коммуникационной и научно-технологической сферы жизнедеятельности). Именно поэтому факт большинства проголосовавших за Александра Лукашенко - это своего рода всенародное обращение к Президенту с просьбой быть вместе со страной и не оставлять ее в судьбоносное время", - подчеркнул Николай Щекин.

"Очевидно, что политическая обстановка вокруг Беларуси, как и в целом Союзного государства, будет обостряться. Возникает устойчивое ощущение готовности Запада найти сакральную жертву и развязать локальную войну с применением сетевых, инфраструктурных технологий на территории ближайших соседей (Украина), вызвав хаос. Яркое тому подтверждение - ментальный консенсус Вашингтона и Киева по героизации нацизма и одно из последних авантюрных решений администрации США по направлению военных кораблей в акваторию Черного моря, - отметил кандидат философских наук. - Стратегия Беларуси неизменна и последовательна: страна всегда выступала объективно мирной площадкой для разрешения любых региональных и мировых конфликтов и не являлась угрозой ни одному государству в мире. Беларусь должна гордиться своей историей любого временного периода. Сегодня мы все испытываем особую гордость за Родину, ведь есть и ее огромный вклад в освоение космоса".-0-