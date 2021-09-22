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22 сентября 2021, 12:34

Щекин: Польша делает все, чтобы спровоцировать Беларусь и создать региональный конфликт

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское руководство делает все возможное, чтобы спровоцировать Беларусь и создать региональный конфликт. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Сегодня в Госпогранкомитете сообщили, что 21 сентября на белорусско-польской границе был обнаружен избитый иностранец без сознания, в то время как на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим. По данным ГПК, польские медики обследовали гражданина Ирака за день до этого. Однако, "несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата". Как уточнили в Госпогранкомитете, в дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью. В нашей стране мужчине оказали медицинскую помощь, он госпитализирован.

"Гестаповские методы, которыми стали пользоваться Польша и Литва, характеризуют всю политику Европейского союза. Это долгоиграющая политика не просто по подрыву безопасности Беларуси. Она нацелена на провокации. Посмотрите, что делается. Польша объявляет на границе с Беларусью чрезвычайное положение. На эту территорию заходит батальон НАТО, который теперь выполняет функции чуть ли не погранвойск, что запрещено законодательством любой страны. Они подвозят или привозят этих беженцев и в буквальном смысле выталкивают их на нашу территорию, - отметил Николай Щекин. - Не надо говорить о человечности, ее там никогда не было. Это польское руководство, преступная власть, которая делает все возможное, чтобы и нас спровоцировать, и создать региональный конфликт".

Эксперт уверен, что ЧП в Польше вводилось не только чтобы продвинуть структуру НАТО, но прежде всего чтобы заткнуть рот своему гражданскому обществу и СМИ.

"Посмотрите, в Польше начинают выступать люди, они видят правду! - сказал Николай Щекин. - Прогноз у меня неутешительный. Мы уже видели несколько трупов на границе, их число будет увеличиваться".

Говоря о призывах в ООН расследовать случаи смерти беженцев на белорусско-польской границе, аналитик задался вопросом - а какой вопрос, связанный с конфликтом, решила ООН за последние лет тридцать?

"Хоть один был? Нет. И не решит. Польша, как и Прибалтика, подчиняется только Вашингтону. Она играет определенную роль "поджигателя" в Евразии, чтобы расколоть ее пополам. А мы как раз оказались на границе. Не получился блицкриг в нашей стране, не вышел государственный переворот, ничего не получилось сделать с белорусским народом, а тут еще и отпраздновали День народного единства… Что им остается? Только провокации и всевозможные ухищрения, которые будут связаны с жертвами. То, что сегодня произошло на границе, подтверждает политику Польши", - резюмировал Николай Щекин.-0-

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