Щекин: принятые на онлайн-саммите ОДКБ решения отрезвят горячие головы в ЦРУ, Пентагоне и Брюсселе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые на онлайн-саммите ОДКБ решения отрезвят горячие головы в ЦРУ, Пентагоне и Брюсселе, заявил БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"На незапланированном онлайн-саммите ОДКБ приняты важные геополитические решения, которые отрезвят горячие головы в ЦРУ, Пентагоне и Брюсселе. Слова Президента Беларуси о всесторонней помощи имеют под собой основания. Направленная Александром Лукашенко телеграмма Президенту Токаеву в день национального траура со словами поддержки сочувствия и пожеланиями скорейшего установления мира и спокойствия на казахстанской земле является ярким примером дружественных отношений между двумя странами и народами и глубокого понимания происходящих процессов в стране", - сказал Николай Щекин.

Аналитик констатировал, что установление законности в Казахстане произошло во многом благодаря усилиям Союзного государства и прежде всего лидеров. "Уникальный опыт Александра Лукашенко по противостоянию терроризма со стороны Запада стало универсальным положением по отстаиванию суверенности страны. Главное - подавить террористические выступления, ликвидировать анархию и бандформирования и вернуть власть на местах. Действия власти должны быть жесткими и максимально филигранно эффективными. Союзное государство, СНГ, ОДКБ прошли этап проверки временем и вызовами. Эффективность ОДКБ и Союзного государства ознаменовали закат американского доминирования и триумфа", - добавил он.-0-