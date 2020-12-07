Щекин: призывы ввести санкции нацелены на разрушение страны

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы ввести санкции против своей страны являются антиконституционными и нацелены на разрушение страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Мы должны избавиться от иллюзий "благотворительности" Запада и повзрослеть - научиться осознавать и понимать происходящие процессы. Варшава и иные сателлиты не готовы остановиться в своей экспансии по отношению к нашей стране. Вынашивая идею прямой интервенции, они в очередной раз предпринимают попытку запустить механизм гражданской войны. Заявление альтернативщиков о выделении грантов (десятки миллионов евро), какому-то "гражданскому обществу", призывы ввести санкции против своей страны являются антиконституционными и антиисторическими и нацелены на разрушение страны. Но возникает вопрос: кто-нибудь знает так названных, или самопровозглашенных, представителей "гражданского общества", "правозащитников", "политических беглых"? Кто они и чьи задачи выполняют?" - задается вопросом Николай Щекин.

По его мнению, оппозиция получила эти гранты в долг и не за просто так. "Их озвученные предложения по приватизации экономики, сокращению рабочих мест и социальных выплат говорят о том, что они уже сформировали план по распродаже страны своим хозяевам-грантодателям. Приходит время для них отдавать долги. 45 дней, которые отвели себе альтернативщики в случае прихода к власти, достаточно для оккупации страны. А народу они уже предопределили нищее существование в лагерях беженцев в восточноевропейских странах. Белорусскому народу следует критично относиться к красивой картинке "безмятежной и сытой жизни" и стать мудрее, - отмечает кандидат философских наук. - Граждане Беларуси устали от неонацистских БЧБ-шествий. Пора навести здесь законный порядок. Следует выйти с предложением в Национальное собрание и внести изменения в законодательство относительно использования данных символов - только в музеях и на исторических реконструкциях с точным определением последнего. Это будет первый шаг по реальному запрету героизации нацизма".-0-