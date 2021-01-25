Щекин: программа на пятилетку сможет вывести страну на новый, более качественный уровень управления

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы сможет вывести страну на новый, более качественный уровень управления. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Уже стало очевидным, что инициатива Александра Лукашенко по созыву Всебелорусского народного собрания - политически выверенное и единственно правильное решение, которое обнулило все потуги беглых по раскачиванию общества и дезорганизации системы госуправления. Одновременно мы видим некоторую растерянность политических элит западных стран, так как их методички и в целом политика не предусматривают прямого взаимодействия власти с народом. Беларусь оказалась стабильнее и эффективнее в своем историческом созревании, а белорусская модель развития показала невероятную жизнеспособность и устойчивость в самоопределении", - считает Николай Щекин.

По его словам, в связи с этим следует думать не просто о планировании жизни на пятилетку, но прежде всего о создании такого механизма управления страной на всех уровнях, который бы характеризовался функциональной эффективностью, адаптивностью, системностью в решении стратегических вопросов и тактикоориентированностью по текущим общественно-бытовым проблемам. "Понятно, что фундаментом может и должна стать программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Считаю, что предложенный в программе "переход на корпоративную модель управления" по своей сути сможет вывести страну на новый, более качественный уровень управления, предполагающий проектное решение задач, стоящих перед нацией, тем самым произвести перезагрузку страны", - подчеркнул эксперт.

Он уверен, что события, происходящие в России, подталкивают нас к необходимости понимания роли и места государственно-общественных и общественных организаций как социальных лифтов.

"Общественные организации должны сыграть свою значимую роль в формировании интеллектуального контента, социальной поддержки и защиты учащейся молодежи, консультирования в области цифровой грамотности населения, поддержки региональных общественных инициатив, разработке новых форматов работы с молодежью и органами госуправления, общественными организациями, бизнес-структурами, производственными компаниями. Уверен, что этот вопрос должен рефреном звучать в докладах выступающих на Всебелорусском народном собрании, - отметил Николай Щекин. - Если говорить откровенно, то за несколько недель, оставшихся до Всебелорусского народного собрания, открылись некоторые скрытые для нас страницы современного белорусского общества - осознанное обуздание радикальных взглядов и неиссякаемая потребность в интеграционной связи с памятью предков, с почтительным отношением государственной власти, через чувства любви к жизни и безграничного уважения к ближнему и Родине".

По его убеждению, именно в этом ментальном коде белорусского общества и была заложена традиция диалога, обретшая осовремененную форму - Всебелорусского народного собрания. "Речь даже не о диалоговой площадке, а скорее о концентрированном выражении поддержки Президента белорусским народом. То есть в определенном смысле ВНС уже в действии, поэтому мы и слышим слова негодования политических банкротов и предателей, так как тем самым закрыт вопрос о создании альтернативной Беларуси. Подтверждение тому - проводимые делегатами диалоговые площадки, что является показателем высокого доверия им и власти, а также реальной реализации проектного управления в стране", - подытожил кандидат философских наук.-0-