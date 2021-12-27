Щекин: сам факт референдума - форпост единения белорусского народа

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сам факт референдума - форпост единения белорусского народа. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, сообщает БЕЛТА.

"Сам факт референдума - это сильнейший удар по оппозиции. Это форпост единения белорусского народа. Поймите, не каждая страна способна на референдум даже из моральных, нравственных принципов. Мы какой уже референдум проводим и гордимся этим", - сказал Николай Щекин.

По его словам, референдум - по большому счету народовластие. "Мы вкладываем все туда. И участие молодежи в этой процедуре - представляете, какая гордость за страну. Что и они приняли участие в том числе", - отметил аналитик.-0-