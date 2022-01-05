Щекин: ВНС в некотором смысле станет "коллективным президентом"

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае получения конституционного статуса Всебелорусское народное собрание будет не воздействовать на органы власти, а взаимодействовать с ними. Об этом заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Этот государственный орган будет не воздействовать на органы власти (на законодательную ветвь, исполнительную, судебную), а взаимодействовать", - сказал Николай Щекин.

Он отметил, что Всебелорусское народное собрание в некотором смысле станет "коллективным президентом" и обеспечит сбалансированность ветвей власти. "Нас никто не обезопасит от того, что придет какой-то сумасшедший: все бывает, внешняя интервенция - все может быть. Поэтому Всебелорусское народное собрание - это универсальный механизм сдерживания и одновременно какой-то перспективы", - подчеркнул политолог.-0-