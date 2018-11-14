Щеткина: гендерное равенство - одна из целей и средств устойчивого развития в Беларуси

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устойчивое развитие любого государства невозможно без заботы о престиже семьи и достойного отношения к женщине, обеспечения гендерного равенства. Об этом заявила сегодня заместитель председателя Совета Республики, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Марианна Щеткина на форуме "Святость материнства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Современная женщина уже не может закрыть себя только в рамках семьи. Сегодня женщины являются активными участниками формирования гражданского общества, - сказала Марианна Щеткина. - И вопрос обеспечения гендерного равенства определен в Беларуси в качестве одного из акселераторов достижения Целей устойчивого развития".

Согласно Глобальному докладу о гендерном разрыве-2017 Всемирного экономического форума Беларусь занимает 26 место из 144 стран, поднявшись в рейтинге равенства мужчин и женщин на 4 позиции по сравнению с 2016 годом. Женщины стремятся к финансовой самостоятельности, делают ставку на успешную карьеру.

Одна из современных точек роста, отметила Марианна Щеткина, - развитие женского предпринимательства. Пока женский бизнес отстает по размеру и скорости развития по сравнению с компаниями, возглавляемыми мужчинами, но женщины более социально ориентированы и чаще выбирают сферы социальных, образовательных и медицинских услуг. "При этом совмещение профессиональных и семейных обязанностей остается женской проблемой. Как показало обследование домашних хозяйств по использованию времени, домашнему хозяйству и уходу за детьми женщины отдают в 2 раза больше времени, чем мужчины. Эти подходы нужно менять, избавляться от стереотипов, чтобы раскрывать потенциал женщин, расширять их возможности для совмещения различных ролей", - подчеркнула председатель БСЖ.

Она привела в пример весь комплекс мероприятий, особенно гуманитарных и благотворительных, который реализует БСЖ, а также отметила важность сотрудничества с государственными органами, отечественными и зарубежными женскими организациями, посольствами, аккредитованными в Беларуси, Всемирной ассоциацией сельских женщин, представительством ООН в Республике Беларусь (ПРООН), ЮНИСЕФ. "Ни одну задачу невозможно решить без сочетания усилий государственных органов и гражданского общества. Партнерство очень важно", - отметила Марианна Щеткина.

"Какое будет наше будущее, какого прогресса мы достигнем, во многом зависит от того, какими мы воспитаем наших детей, каким будет следующее поколение. Среди участников форума представители разных профессий, взглядов, политических убеждений. Но всех нас объединяет ответственная жизненная позиция, искреннее, неравнодушное отношение к проблемам, возникающим в современных условиях в институте семьи, которые сегодня находятся в центре общественного внимания. Надеюсь, вместе мы сможем найти ответы на актуальные вопросы в этой сфере", - заключила Марианна Щеткина.

VI Форум "Cвятость материнства" собрал в Минске более 400 участников из 11 стран, в числе которых Беларусь, Россия, Сербия, США, Китай, Иран, Болгария, Израиль, Польша, для обсуждения темы "Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы".

Мероприятие организуют Фонд Андрея Первозванного (Россия) совместно с Фондом братьев Карич (Сербия) при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты Беларуси.-0-