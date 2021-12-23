Щеткина: подарить детям праздник в силах каждого из нас

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружить детей теплом, подарить им подарки в новогодние праздники, проявить участие в силах каждого из нас. Об этом заявила руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина при посещении Социально-педагогического центра Московского района Минска во время республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете СГ.

Центр реализует программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также тех, кто признан нуждающимся в государственной защите. В центре проживают 19 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Сегодня в центр прибыли представители Постоянного комитета Союзного государства и администрации Московского района.

"Представительство Постоянного комитета Союзного государства в Минске уже третий раз принимает участие в республиканской акции "Наши дети". Для каждого ребенка очень важна забота, вера в чудеса. Окружить детей теплом, подарить им подарки в новогодние праздники, проявить участие в силах каждого из нас, - сказала Марианна Щеткина. - Наше счастье в детях, а наше будущее в их руках. Но сегодня это пока маленькие ладошки, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Подарить детям праздник - это радость для взрослых".

Акция "Наши дети" длится уже более десятка лет, и за этот период дети, которые признаны нуждающимися в государственной защите, ощущают ее, отметила директор центра Татьяна Изотова. "Любой ребенок, невзирая ни на что, ждет к Новому году подарок. И их желания исполняются. На протяжении многих лет во время акции с нами также взаимодействуют представители Министерства иностранных дел, ГУВД Мингорисполкома, телеканал "ОНТ". Для детей это время не просто каникул, а время, когда радость их действительно переполняет", - сказала она.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-