Сегодня на "Союзной решимости" отработают оборонительный бой и взятие под охрану объектов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во время белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022" отработают оборонительный бой и взятие под охрану объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Сегодня на полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси продолжают отрабатывать оборонительный бой. Подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России выполняют задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На полигоне Брестский подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, Воздушно-десантных войск и мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России отрабатывают взятие под охрану назначенных объектов, колонн подразделений тыла, вскрытие схронов незаконных вооруженных формирований.

Подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России на участке местности Гомель проводят поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Также подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси усиливают участки государственной границы.

Механизированные подразделения Вооруженных Сил Беларуси и морской пехоты Вооруженных Сил России на участке местности Барановичи ведут боевые действия на рубежах маневренной обороны. Войска прикрывают от ударов средств воздушного нападения противника.

Штурмовая авиация Военно-космических сил Вооруженных Сил России на участке местности Лунинец проводит поддержку обороняющихся войск.

На участках местности Марьина Горка, Осиповичи, Пинск, Полесский, Мозырь и Речица подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжали совместно выполнять учебно-боевые задачи.-0-