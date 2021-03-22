Сегодня продолжится суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня продолжится суд над топ-менеджерами ОАО "Белгазпромбанк", сообщает БЕЛТА.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу проходит в суде Московского района Минска. Как ожидается, сегодня прокурор продолжит оглашение обвинений.

Как сообщалось, суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля. В судебном заседании 23 февраля был объявлен перерыв в связи с заболеванием одного из членов состава суда.

Всего на скамье подсудимых восемь человек - Бабарико В.Д., Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Семеро из них находятся под стражей, один - Алексей Задойко - под домашним арестом. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. ​

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-