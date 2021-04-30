Сексуальное насилие в отношении детей не проходит бесследно, нужна реабилитация - эксперт

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сексуальное насилие в отношении детей не проходит бесследно, сообщила журналистам начальник отдела психолого-физиологических исследований главного управления судебно-психиатрических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Людмила Мун, передает корреспондент БЕЛТА.

Людмила Мун пояснила, что дети до пубертатного возраста немного легче переносят такого рода травмы, но только до того возраста, когда у них начинается подростковый период. "Тогда все вспоминается, активизируется и становится очень сильной психотравмой. Это особенности сексуальных преступлений в отношении детей - травма их догоняет, то есть травма отсроченная", - сказала она.

Впоследствии во взрослом возрасте потерпевшие могут создать полноценную семью и жить нормальной жизнью, однако все зависит от того, какую реабилитацию они получат. По словам эксперта, все дети - жертвы сексуального насилия нуждаются в психологической реабилитации. "Сколько они получат помощи, какого качества - таков и будет успех, освобождение от психотравмы", - добавила она.

Заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Александр Грачев в продолжение темы о международной организованной преступной группе, причастной к сексуальной эксплуатации детей, которую выявили белорусские правоохранители, отметил, что всем детям-моделям родители ведут аккаунты и педофилы этим пользуются, поэтому нужно быть очень внимательными.

"Педофилы сейчас в основном уходят в сеть. И это позволяет им беспрепятственно и бесконтрольно общаться с детьми, представляясь кем угодно - сверстниками из соседней школы, соседней страны. Они общаются, обмениваются для начала музыкой, потом фотографиями, затем переходят на интимные фотографии. И как только ребенок попался в эти сети, то есть сфотографировал себя и направил фото педофилу, он уже под его полным контролем. Это дает возможность педофилу ребенка шантажировать с целью получения более откровенных фотографий. Как правило, они угрожают распространить фото среди сверстников в школе, прислать бабушкам и дедушкам. Ребенок находится в полной власти педофила и совершает все, что он хочет", - сказал заместитель начальника управления.

В основном информация о совершаемом в отношении детей сексуальном насилии поступает от родителей или законных представителей детей. "Но зачастую мы сталкиваемся со случаями, когда из-за стыда или, возможно, по иным причинам родители не сообщают в правоохранительные органы, надеясь на то, что ребенок быстро это забудет. Но ребенок этого не забудет. - сказал Александр Грачев. - Более того, если родители не сообщили о преступлениях в отношении ребенка, это позволяет педофилу и в дальнейшем бесконтрольно общаться с детьми и совершать преступления. Рано или поздно мы, конечно, его поймаем, но какое количество детей пострадает к тому времени, когда нам станет об этом известно?"

Что касается основных видов преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, выявляемых в стране, это половое сношение с лицом, заведомо для виновного не достигшим 16-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера, а также понуждение к действиям сексуального характера.

По данным МВД, за прошлый год выявлено 691 преступление в сфере педофилии, установлен 471 ребенок, пострадавший от таких преступных действий. За первый квартал этого года выявлено 244 преступления и установлено 199 пострадавших детей. По уголовным делам проходит 127 подозреваемых, часть из них под арестом.-0-