Семашко: новый парламент должен совместить опыт и новые идеи

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко вместе с супругой первыми сегодня ровно в 8 часов утра проголосовали на выборах депутатов Палаты представителей на участке, расположенном в Москве в Деловом и культурном комплексе диппредставительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко во время голосования

Комментируя журналистам свой выбор, посол выразил надежду, что новый депутатский корпус совместит в себе опыт и новые идеи. "Новый состав парламента должен стать сплавом людей, которые уже работали в нем, и тех, кто придет с новыми идеями и инициативами", - сказал Владимир Семашко.

Он подчеркнул, что парламентские выборы - всегда серьезное и важное мероприятие для белорусского государства. "Мы можем констатировать, что усилиями Национального собрания шести созывов была создана законодательная база Беларуси, и наше государство состоялось в политическом, экономическом и социальном плане, - отметил посол. - С другой стороны, эта законодательная база стала основой для вхождения Беларуси в интеграционные объединения и создания новых".

Дипломат заметил, что выборы проходят в спокойной обстановке в соответствии с Избирательным кодексом. "Что касается участка в Москве - здесь тоже все идет нормально", - сообщил он. На московском участке в дни досрочного голосования проголосовали более 20% внесенных в списки избирателей. "Это говорит о том, что для граждан парламентские выборы - важное событие", - резюмировал Владимир Семашко.

Помимо Москвы голосование на территории России проходит также в Санкт-Петербурге и Калининграде. В избирательные списки на расположенных в России участках внесены фамилии белорусских граждан, постоянно проживающих на территории России. Однако проголосовать здесь могут и те граждане Беларуси, которые в день выборов по тем или иным причинам временно оказались на территории России: их фамилии вносятся в списки дополнительно на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих принадлежность к белорусскому гражданству.-0-