Семенчук: только вместе мы сможем сохранить мирную страну для детей и внуков

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только вместе мы сможем сохранить мирную страну для детей и внуков. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Семенчук.

"Мы все обеспокоены той ситуацией, которая сложилась как внутри страны, так и за ее пределами. Ситуация непростая, поскольку общество уже разделилось на два лагеря. И противостояние продолжается уже длительное время. Все те советы, которые нам дают из-за рубежа, - неприемлемы для нас. Призывы к бойкоту экономики, блокированию автомобильных и железных дорог приведут только к тому, что республика свалится в пропасть, выбраться из которой будет тяжело", - сказал Олег Семенчук.

Парламентарий подчеркнул, что нам всем необходимо сесть за стол переговоров. "Президент, правительство, Национальное собрание, все органы власти готовы к диалогу. Сегодня идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию, в котором могут принять участие представители всех слоев общества и где должны быть намечены пути разрешения сложившейся ситуации, - отметил он. - Я хочу обратиться ко всем тем, кто выходит на акции протеста или молча поддерживает их дома, а также к тем, кто поддерживает Президента. Мы не враги друг другу. У нас единая цель. Мы все хотим жить лучше. Поэтому надо вступить в диалог, выслушать мнение каждого, прийти к пониманию и объединиться. Ведь только вместе мы сможем сохранить нашу родину, мирную страну для детей и внуков".-0-