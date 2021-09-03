Семеняко: единый день голосования на выборах депутатов позволит упорядочить политические процессы в стране

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести единый день голосования на выборах в Палату представителей и местные Советы депутатов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Палате представителей прошло заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона "Об изменении Конституции Республики Беларусь". На заседании рассматривался ход подготовки ко второму чтению законопроекта. В первом чтении он был принят 25 июня. "За период, который прошел с этого времени, мы провели обсуждения данного законопроекта в постоянных комиссиях, со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Также законопроект был направлен на рассмотрение главе государства. Мы получили одобрение всех заинтересованных субъектов государственного процесса", - сказал Валентин Семеняко.

Одной из новых норм является введение единого дня голосования на выборах депутатов. "Законопроект подразумевает введение этой нормы в Основной закон нашей страны. Кроме того, предусматривается введение переходной меры о продлении полномочий местных Советов депутатов для того, чтобы синхронизировать сроки каденции и уже в ближайшее время приступить к правоприменительной практике данного закона", - отметил депутат. Таким образом, планируется, что местные Советы депутатов 28-го созыва будут осуществлять свои полномочия до начала полномочий тех, кто будет избран в единый день голосования.

"Это международная практика, которая имеет ряд преимуществ. Есть экономические плюсы, так как это затратный процесс с финансовой и организационной точек зрения. Кроме того, он отвлекает органы власти, население, политические партии, общественные объединения от других общегосударственных задач. А введение единого дня голосования позволит упорядочить политические процессы в стране, консолидировать все политические силы для участия в избирательном процессе. Политическая партия, общественное объединение, движение сможет комплексно выдвигать свои программные требования и реализовать их на всех уровнях представительной власти", - пояснил Валентин Семеняко.

"Обсуждение с избирателями данного проекта закона показало, что абсолютное большинство поддерживает данные изменения. Кроме того, если анализировать те предложения, которые поступали в ходе подготовки изменений в Конституцию, то эта норма была одной из самых популярных. Она звучала на диалоговых площадках, в ходе встреч с трудовыми коллективами", - обратил внимание парламентарий.-0-

Фото Андрея Покумейко