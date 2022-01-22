Сенатор: белорусы с большим интересом участвуют в обсуждении проекта Конституции

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы с большим интересом участвуют в обсуждении проекта Конституции. Таким мнением в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщает БЕЛТА.

По его словам, белорусов интересуют не только социальные темы, но и вопросы госустройства. "Людей интересует, как будут избираться делегаты, какие функции, полномочия у Всебелорусского народного собрания. Для чего вообще придается конституционный статус ВНС. Многодетные семьи волнуют их вопросы. Они тоже нашли отражение в новом тексте Конституции", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор отметил, что некоторые граждане озвучивали очень много предложений и изменений. "У меня был на приеме гражданин. Принес около 200 замечаний и предложений. Мы очень долго обсуждали. Конечно, не сумели обсудить все из них, но ключевых смогли коснуться и проанализировать их", - добавил он.

Республиканский референдум по вопросу изменений и дополнений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля. Вместе с тем тематические диалоговые площадки будут продолжаться, чтобы у граждан была возможность получить ответы на все вопросы по проекту Основного закона.-0-