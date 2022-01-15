Сенатор о проекте Конституции: отчетливо видна забота государства о гражданах

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции отчетливо видна забота государства о гражданах, заявил БЕЛТА член Совета Республики Владимир Матвеев.

"Предлагаемые изменения статей Конституции, касающихся социальной сферы, направлены на поддержку граждан и семейных ценностей. Здесь отчетливо видна забота государства о гражданах, его действия исключительно в интересах народа. Но при этом каждый гражданин должен помнить и не снимать с себя ответственности за принятие решений по укреплению и сохранению своего здоровья и благополучия своей семьи", - сказал Владимир Матвеев.

Сенатор подчеркнул, что при изучении проекта изменений и дополнений в Конституцию видно, "что каждая статья, претерпевшая изменения, отталкивается от определенных жизненных ситуаций, полученного опыта и изменений, продиктованных самим временем".-0-