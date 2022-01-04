Сенатор: обновленная Конституция станет основой для дальнейшего развития страны

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция станет основой для дальнейшего развития страны, сообщила БЕЛТА член Совета Республики Калина Капуцкая.

"Обновленная Конституция должна стать основой для дальнейшего развития страны, создать условия для политической активности граждан и определить механизмы сохранения наиболее важных для белорусского народа ценностей. Участие в референдуме и поддержка изменений в Конституцию будут указывать на то, что договор между государством и обществом подписан на условиях сохранения суверенитета, историко-культурного и духовного наследия, социальной направленности государственной политики и истинного народовластия", - сказала Калина Капуцкая.

Сенатор подчеркнула, что наступает ответственный перед будущим поколением момент. "Основной закон еще должен пройти публичное обсуждение и осмысление каждым гражданином его перспектив, чтобы стать настоящим фундаментом нашего благополучия", - добавила она.-0-