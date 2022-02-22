Сенатор: основная идея проекта Конституции в том, что Беларусь - страна во имя человека

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная идея проекта Конституции в том, что Беларусь - страна во имя человека, заявил БЕЛТА член Совета Республики Константин Дроздовский.

"Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь важен для каждого белоруса. Именно в этот день определится дальнейший курс развития страны", - сказал Константин Дроздовский.

По его словам, действующая Конституция сыграла значимую роль в развитии Беларуси - стала прочным фундаментом на многие годы для независимого государства. "Но время не стоит на месте. События, происходящие в мире, трансформация экономических и политических процессов, модернизация всех сфер белорусского общества привели нас к необходимости обновления и изменения норм Основного закона. В Конституции сохранены три важнейших направления: безопасность, социальная ориентированность и взаимная ответственность государства и гражданина. Это значит, что в любых непростых условиях Беларусь, как и прежде, будет поддерживать своих граждан, оказывать адресную помощь", - отметил сенатор.

Константин Дроздовский подчеркнул, тема референдума в последние месяцы активно обсуждалась на различных диалоговых площадках и в трудовых коллективах. "Основная идея нашей Конституции в том, что Беларусь - страна, где все во имя человека. Во благо стабильности и процветания страны долг каждого белоруса принять участие в республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Отдадим голоса за свое будущее, за сильную и процветающую Беларусь", - констатировал он.-0-