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08 января 2022, 16:42

Сенатор: проект Конституции соответствует веяниям времени и мировоззрению людей

Фото из архива
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции соответствует веяниям времени и мировоззрению людей, заявил БЕЛТА член Совета Республики Владимир Котович.

"Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь представлен общественности. Изменений много, и их предстоит тщательно изучить всем нам. Стоит отметить, что многие задают вопрос: а нужно ли обновление Конституции? Ведь действующий Основной закон нашей страны отвечает требованиям государственного развития. Считаю, что изменение конституций - общемировая тенденция. Ведь Основной закон - это не статичный документ. Он должен соответствовать веяниям времени, мировоззрению людей", - сказал Владимир Котович.

По его словам, сегодня существуют иные угрозы и вызовы, чем несколько десятилетий назад. "В обновленной Конституции появятся такие понятия, как национальная самобытность и суверенитет, утверждаются устои правового государства и социально справедливого общества. Важно и отрадно то, что сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны должно будет обеспечиваться государством. За государством будет закреплена поддержка семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом родители должны будут готовить детей к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси", - отметил сенатор.

Владимир Котович подчеркнул, что новшества коснутся и требований к кандидату в Президенты: он не должен будет иметь ни на текущий момент, ни ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества. "Всебелорусское народное собрание как орган народовластия получит новые грани. Это коснется и делегатов, и полномочий ВНС, и принимаемых им решений. ВНС сможет предлагать изменения и дополнения в Конституцию, а также проведение республиканских референдумов, вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов, вводить на территории Республики Беларусь чрезвычайное или военное положение, - добавил он. - Сейчас всем гражданам нашей страны обязательно нужно ознакомиться с обновлениями в Конституции. И на февральском референдуме запустить процесс перезагрузки в государственности, обществе и жизни Беларуси".-0-

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