Сенатор: три вопроса Президента заставляют задуматься, что каждый из нас готов сделать во благо страны

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три вопроса Президента, озвученные в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, заставляют задуматься каждого о своем вкладе во благо страны. Такое мнение, высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк.

"В Послании белорусскому народу и парламенту Президент не только ответил на волнующие сегодня общество вопросы, но и сам обратился с тремя простыми, но очень важными вопросами. Готовы ли белорусы платить за собственные оборону и государство? Готовы ли платить за суверенитет и независимость? Готовы ли быть инициативными и работать на себя? В этих трех вопросах - мощный посыл, который заставляет задуматься каждого белоруса о том, что он готов сделать во благо родной страны", - считает сенатор.

Она обратила внимание на то, что вопросы безопасности - главенствующие. "Эта тема волнует всех без исключения. Беларусь - страна миролюбивых людей, которые всегда хотят жить в согласии и понимании со всеми. Но сегодня, к сожалению, мы видим недружественное отношение, переходящее в агрессию, от некоторых стран. Как подчеркнул Президент, эффективно противостоять этой агрессии страна способна, только если она монолитна", - сказала Алла Смоляк.

Безусловными ценностями для белорусов она назвала и суверенитет, независимость. "За них наши предки заплатили слишком высокую цену. Сберечь эти ценности и передать потомкам - обязанность современных поколений", - подчеркнула парламентарий.

"Очень актуален и третий вопрос, он продиктован временем. А оно сегодня требует большей ответственности от каждого человека за свои поступки, большей инициативы, саморазвития, креативности. Да, государство сохраняет все социальные гарантии, но и сам человек должен действовать, нести ответственность за себя, свою семью и осознавать свой вклад в развитие страны", - заключила Алла Смоляк.-0-