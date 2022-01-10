Сенатор: в проекте Конституции закреплены широкие преференции для молодежи

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции закреплены широкие преференции для молодежи, заявил БЕЛТА член Совета Республики Юрий Наркевич.

"Проект Конституции предусматривает новые статьи. Наряду с защитой интересов всех слоев населения большое значение уделяется молодежи. Особое внимание обращает на себя ст.321, в которой говорится: "Государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, создает необходимые условия для ее свободного и эффективного участия в общественной жизни, реализации потенциала молодежи в интересах всего общества". По большому счету все это в нашей стране есть. Понадобилось немало лет, чтобы выйти из трудностей кризисных 90-х годов, обеспечить молодым людям гарантии получения образования, приобретения профессии, трудоустройства, развития творческих способностей, занятия спортом и реализации своих планов и устремлений. А теперь все эти аспекты будут закреплены Основным законом нашего государства", - рассказал Юрий Наркевич.

Сенатор добавил, радостно видеть, как многие молодые люди стараются совершенствовать свой образовательный уровень, стремятся к достижению профессиональных высот, активно участвуют в общественной жизни, предлагают много новых идей и участвуют в их осуществлении. "А самое главное - являются настоящими патриотами Беларуси", - отметил он.-0-