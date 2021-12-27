Сенатор Виктор Ананич рассказал о приоритетах благотворительной деятельности в Могилевской области

В конце года многие подводят итоги работы и делятся планами на будущее. Попросили члена Совета Республики от Могилевской области, председателя правления Беларусбанка Виктора Ананича поделиться главным из своей сенаторской деятельности в регионе.

– За два года моего сенаторства было инициировано немало проектов и акций, направленных на поддержку самых разных организаций, районов и отраслей Могилевщины – отмечает сенатор. – Всего и не перечесть, но на самом важном остановлюсь.

По словам Виктора Ананича, с учетом эпидемиологической обстановки последних двух лет особое внимание его как сенатора, руководителя крупнейшего банка в целом было направлено на поддержку системы здравоохранения. Помощь на приобретение оборудования и укрепление материально-технической базы за этот период получили: в Бобруйске – городская детская и центральная больницы; поликлиника в Могилеве; Краснопольская, Костюковичская, Быховская, Кричевская, Горецкая центральные районные медучреждения. Речь идет об общей сумме порядка 300 000 рублей. На эти средства приобретались дефибрилляторы, прикроватные мониторы, эндоскопическое оборудование, реанимационные кровати. Кроме того, данным учреждениям постоянно оказывалась помощь в виде СИЗов для медперсонала.

Еще одна сфера, которая активно поддерживалась сенатором, – социальная. В частности, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации региона. Так, для Могилевского городского центра было приобретено игровое оборудование, в Костюковичском – оборудована сенсорная комната, закуплены игрушки и канцтовары, в Быховском – появилась площадка и беседка для детей, много новых игрушек. Для Климовичского центра закуплена специальная мебель для детей-инвалидов.

– Поддерживать детей, особенно нуждающихся в особом уходе и реабилитации, – это важное и благое дело, – говорит сенатор. – Возможно, мы не сможем до конца исцелить их недуги, но благодаря хорошему уходу и организации развития значительно улучшим качество жизни.

К слову, забота о подрастающем поколении также важная составляющая деятельности Виктора Ананича. В Быхове и Шкловском районе расположены детские дома семейного типа семей Шушлаковых и Коноваленко, коттеджи для которых построил Беларусбанк в рамках благотворительного проекта "Родительский дом".

– И я, и коллеги – частые гости в этих семьях. Обязательно приезжаем к праздникам, видим, как подрастают и меняются дети. Ежегодно выделяем деньги на их подготовку к новому учебному году, привозим подарки и сертификаты ко Дню защиты детей, Новому году, другим праздникам. Поддержку семьям оказывают и общественные организации банка, – уточняет Виктор Ананич.

А для развития спорта и здорового образа жизни в регионе по инициативе сенатора оборудуются спортивные и воркаут-площадки (в Костюковичах и Быхове), которые быстро становятся излюбленным местом времяпровождения для подростков. Детские дошкольные и школьные учреждения получают спортивный и игровой инвентарь. На это направлено более 60 000 рублей.

– Практикуем также передачу неиспользуемого в банке имущества, – уточняет член Совета Республики. – Компьютеры, офисную мебель, оргтехнику, автомобили передаем в детские сады, школы, лицеи, общественные организации.

Любые обращения, поступающие Виктору Ананичу в ходе прямых телефонных линий и приемов граждан, рассматриваются в индивидуальном порядке и тщательно анализируются.

– Порою обращаются люди и даже целые семьи, попавшие в непростые жизненные ситуации. И когда их выслушаешь, вникнешь, то понимаешь, что без нашей помощи им не справиться, – признается Виктор Ананич.

К слову, и сферу культуры сенатор и банк не оставляют без внимания. Уже на протяжении ряда лет содействуют проведению праздника "Купалье", который стал настоящим брендом региона.

Этих приоритетов сенатор планирует придерживаться и в будущей своей деятельности. Но уточняет, что к каждому решению о поддержке, выделении средств всегда подходит взвешенно, с учетом анализа всех факторов.