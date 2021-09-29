Сенаторы и работники секретариата Совета Республики почтили память погибшего сотрудника КГБ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня члены Совета Республики и работники секретариата во главе с заместителем председателя Совета Республики Анатолием Исаченко возложили цветы к зданию Комитета государственной безопасности Беларуси и почтили память сотрудника, погибшего накануне при выполнении служебного долга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В ходе проведения специальных мероприятий 28 сентября по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение. В результате сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.-0-