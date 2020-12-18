Сенаторы одобрили поправки в законопроект по вопросам исполнительного производства

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили проект закона "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Законопроект призван скорректировать те нормы, которые в процессе применения действующего законодательства требуют приведения в соответствие с изменившимися общественными и экономическими отношениями в связи с развитием информационных технологий, - рассказал министр юстиции Олег Слижевский. - В частности, предусматривается корректировка очередности удовлетворения требований взыскателя по исполнительному производству, повышается социальная составляющая, подходы, при которых в первую очередь будут удовлетворяться требования по выплате работникам заработной платы, по возмещению ущерба, причиненного преступлением, и эти выплаты будут приоритетны по отношению к взысканию в бюджет государства".

Кроме того, вводится принцип экстерриториальности исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов. Вводятся элементы медиации в исполнительное производство. В частности, предусматривается, что если должник и взыскатель приняли решение о применении медиации, то это является основанием для приостановления исполнительного производства.

"В случае, если по результатам применения медиации будет заключено мировое соглашение и медиативное соглашение, то в тех случаях, когда подлежит уплате принудительный сбор, он будет уплачиваться в размере 50% от полной суммы. Меняются подходы к переоценке имущества, которое принадлежит должнику и реализуется в счет погашения долга. Так, если действующим законодательством предусматривается, что после первичной оценки имущество было продано, можно его переоценить один раз в пределах 20%. В случае, если оно не будет реализовано, это имущество предлагается взыскателю. Если взыскатель отказывается, возвращается обратно должнику", - отметил Олег Слижевский.

По его словам, практика показала, что эффективность этой нормы невысока. "Порядка в 30% случаев имущество удается реализовать, а в 70% случаев на это имущество не может быть обращено взыскание, поскольку не было заинтересованных его приобрести, или взыскатели тоже отказались оставить его за собой. Тем самым эффективность исполнения с использованием имущества уменьшается. Новыми подходами предлагается проводить переоценку трижды, вплоть до уменьшения стоимости. Каждый шаг по 20% - на 80% уменьшит эту стоимость, чтобы имущество в результате все-таки было реализовано и тем самым удовлетворены права и законные интересы взыскателей", - подчеркнул министр.

Вводится в исполнительное производство электронный документооборот, который будет позволять более активно использовать электронные способы общения между судебным исполнителем и сторонами исполнительного производства. Тем самым будет обеспечена оперативность и экономия финансовых средств во взаимоотношениях между сторонами исполнительного производства и судебными исполнителями.-0-

Олег Слижевский

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